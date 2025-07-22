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Глас народа

В Заречном брошенная машина не дала дорожникам уложить асфальт

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Брошенные машины на улицах - проблема не только Пензы, но и Заречного. Так, около дома № 4 на улице Строителей дорожники не смогли нормально положить асфальт из-за забытой хозяевами «десятки».

В Заречном брошенная машина не дала дорожникам уложить асфальт

Фотографиями с места порталу PenzaInform.ru предоставила местная жительница. «Машина лет пять стоит. Трава из-под колес растет», - добавила она.

В Заречном брошенная машина не дала дорожникам уложить асфальт

В Пензе с апреля идет расчистка улиц от брошенных автомобилей. В администрации предупредили: владельцам этих машин придется возместить городу расходы за эвакуацию. «За перемещение на спецстоянку легкового автомобиля - 3 500 рублей, большегруза - 15 000. За хранение транспортного средства начисляется 100 рублей в сутки», - уточнили в мэрии.

К началу июня областной центр избавили от 16 брошенных машин. Они не только «портили пейзаж», но и мешали работе спецтехники, привлекали внимание хулиганов.

Работу по выявлению и эвакуации таких автомобилей ведут районные администрации. Они направляют в адрес собственников уведомления о необходимости убрать транспорт. Если реакции нет, то эвакуацию проводят принудительно.

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