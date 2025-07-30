В Военном Городке Пензы не работает освещение

30.07.2025 | 15:07

В Военном Городке Пензы в темное время суток сложно передвигаться - освещение не работает. Местные жители утверждают, что это продолжается уже 3 недели.

«Живем почти в центре города, а освещения нет!» - пожаловался подписчик телеграм-канала PenzaInform вечером во вторник, 29 июля.

Фонари не работают по всему городку, кроме дороги от учебного до центрального КПП, уточнил пензенец.

По его словам, были обращения в городское управление ЖКХ и Минобороны, но в обеих инстанциях ответили, что это не их сфера ответственности.

«А жители страдают...» - подытожил пензенец.