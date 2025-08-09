В Пензенском районе в ДТП с тягачом пострадали двое мужчин

09.08.2025 | 14:16

В пятницу, 8 августа, в Пензенском районе на трассе Р-208 Тамбов - Пенза случилось ДТП с грузовиком и тягачом. Пострадали двое мужчин.

По данным областной ГАИ, авария произошла в 9:45 на 270-м километре дороги (рядом с «Сурскими зорями»). Столкнулись ГАЗ под управлением 43-летнего водителя и MAN – 60-летнего.

Младшего из мужчин госпитализировали с травмами. Старшего отпустили после оказания медпомощи.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в ГАИ.

