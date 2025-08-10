На трассах в Пензенской области установят муляжи камер

10.08.2025 | 11:13

В Пензенской области установят муляжи комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД. Они появятся на трассах.

Электронный аукцион в открытой форме проводится на портале госзакупок. Заявки принимаются до 25 августа.

На муляжи готовы потратить 5 700 000 рублей. Их установят на трассах М-5, Р-208, Р-158 и Р-207.

Работы планируют проводить в 2026 и 2027 годах.

Также в Пензенской области регулярно размещают настоящие комплексы фиксации нарушений правил дорожного движения. Они появляются там, где чаще всего случаются серьезные ДТП. Так, в мае в Пензе установили 5 новых комплексов: на проспекте Строителей, улицах Свердлова, Злобина, Ладожской, перекрестке Ульяновской и Черничной.