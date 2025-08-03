Сетевое издание|18+|Воскресенье|3 авг 2025|13:18
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+20oC
+21oC
Завтра | Дождь |

Глас народа

Пензячку возмутил скотч на плите с именами героев у «Афганских ворот»

Печать
Telegram

Плита с именами героев у мемориала «Афганские ворота» удивила пензячку своим видом. Во время торжественного мероприятия в субботу, 2 августа, она заметила на поверхности скотч.

Женщина пожаловалась в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

«Все держится на скотче, а иначе развалится? Очень грустно, что к такому празднику не успели все подготовить», - отметила она.

2 августа у мемориала собрались десятки десантников и члены их семей. Выступали представители власти. Военнослужащим вручали заслуженные награды.

О том, что «Афганские ворота» будут ремонтировать, стало известно в середине июня. Работы поручили «Пензавтодору».

Горожан давно огорчало состояние мемориала. В июне 2022-го один из местных жителей заметил белые и зеленые потеки на вставках из металла и призвал ответственных решить проблему. В мае 2023-го просьбу повторил уже другой пензенец. В начале лета того же года сотрудники «Пензавтодора» очистили мемориал.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте