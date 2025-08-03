Пензячку возмутил скотч на плите с именами героев у «Афганских ворот»

03.08.2025 | 11:52

Плита с именами героев у мемориала «Афганские ворота» удивила пензячку своим видом. Во время торжественного мероприятия в субботу, 2 августа, она заметила на поверхности скотч.

Женщина пожаловалась в рубрику «Глас народа» на портале PenzaInform.ru.

«Все держится на скотче, а иначе развалится? Очень грустно, что к такому празднику не успели все подготовить», - отметила она.

2 августа у мемориала собрались десятки десантников и члены их семей. Выступали представители власти. Военнослужащим вручали заслуженные награды.

О том, что «Афганские ворота» будут ремонтировать, стало известно в середине июня. Работы поручили «Пензавтодору».

Горожан давно огорчало состояние мемориала. В июне 2022-го один из местных жителей заметил белые и зеленые потеки на вставках из металла и призвал ответственных решить проблему. В мае 2023-го просьбу повторил уже другой пензенец. В начале лета того же года сотрудники «Пензавтодора» очистили мемориал.