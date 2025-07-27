«Будто попали в 90-е»: пензенцы просят убрать с дорог попрошаек

27.07.2025 | 10:32

«Такое ощущение, будто мы попали в 90-е - начало 2000-х, когда на каждом углу попрошайничали» - так одна из пензячек охарактеризовала ситуацию с людьми, просящими подаяния на проезжей части.

Горожане заметили, что в областном центре у попрошаек несколько «хлебных» перекрестков, где большой поток машин. Например, перекресток улиц Дизельной, Воронова и Окружной; Кулакова и Суворова; Окружной и Мира.

На последнем необыкновенное оживление жители ближайшего дома № 78 заметили примерно в конце зимы - начале весны. Тогда между рядами машин целыми днями без устали ездил инвалид-колясочник, затем ему на смену пришли женщины среднего возраста.

Когда водители останавливаются на красный сигнал светофора, попрошайка ходит мимо автомобилей с плакатом и пакетом для денег, и всякий раз 3-4 человека протягивают ей купюры. Загорается зеленый свет, эти водители уезжают, им на смену приезжают другие - женщина снова идет по рядам. И так по кругу в течение довольно долгого времени.

25 июля из-за такой попрошайки на Окружной случилась авария. Один из водителей решил открыть дверь и дать деньги женщине, стоявшей на проезжей части. В эту дверь врезался мотоциклист, ехавший между рядами. Попрошайка быстро ретировалась, а участникам ДТП ничего не оставалось, как дожидаться сотрудников ГАИ.

Обсуждая событие, пользователи в Сети высказались о том, что попрошаек следует наказывать за такое. Один из комментаторов даже предложил настроить некоторые камеры в городе именно на это нарушение ПДД.

«Все работают, пусть и это недоразумение идет впахивать», «Подойдут и пялятся в окно. Блин, звездуй работать», - написали возмущенные пензенцы.