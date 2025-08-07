Водитель «Калины» пострадал в ДТП с двумя фурами под Городищем

07.08.2025 | 11:39

Днем в среду, 6 августа, на трассе М-5 в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадал человек.

По предварительным данным, в 14:30 на 675-м километре, вблизи деревни Тумалейки и кафе «Милая роща», столкнулись «Лада-Калина» и сразу два тягача марки Volvo с полуприцепами.

После удара легковой автомобиль оказался в кювете. 26-летний водитель получил травмы и был госпитализирован.

Шоферы из фур, 29-летний и 41-летний мужчины, не пострадали.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной Госавтоинспекции.