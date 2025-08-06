В Пензе открыли для проезда пересечение ул. Московской и Кураева

06.08.2025 | 09:57

Ремонтные работы на пересечении улиц Московской и Кураева в Пензе завершились раньше срока. Участок снова стал доступен утром в среду, 6 августа.

Ресурсники занимались здесь трубопроводом. Ремонт стартовал в конце июля.

Движение было перекрыто, что доставляло массу неудобств пензенским водителям. Затронули работы и пешеходную часть Московской - ее центральную часть.

Изначально в «Т Плюс» сообщали, что ограничение будет действовать с 26 июля по 9 августа. В паспорте объекта в качестве даты окончания работ указано 10 августа.

С 8:00 2 августа в Пензе для ремонта теплотрассы полностью перекрыли дорогу на улице Маршала Крылова - напротив центра гигиены и эпидемиологии. Проехать здесь нельзя будет до 00:00 13 августа.