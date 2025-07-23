В поселке Чаадаевка «Приора» врезалась в магазин

23.07.2025 | 11:15

В поселке Чаадаевка Городищенского района случилось ДТП с участием легкового автомобиля. Водитель «Лады-Приоры» не справился с управлением и врезался в здание магазина запчастей на улице Ленина, 74Б (участок, по которому ранее проходила трасса М-5).

Авария произошла вечером во вторник, 22 июля. Сообщение о ней спасатели получили в 18:58.

Автомобилист скрылся с места происшествия, оставив машину, рассказали в Пензенском пожарно-спасательном центре.

Прибывшие на место ДТП специалисты огородили участок и отключили аккумулятор у «Приоры».

22 июля в поселке Беково столкнулись ВАЗ-2115 и Ford. После удара автомобили вылетели с дороги и протаранили забор частного дома. ВАЗ оказался во дворе. В ДТП пострадали 3 человека: оба водителя и пассажирка отечественной машины.