На участок у сквера «Бессмертный полк» рухнула увесистая ветка

15.07.2025 | 14:55

Жители дома на Карпинского, 13, в Пензе давно просят распилить и вывезти увесистую ветку, рухнувшую на участок рядом со сквером «Бессмертный полк».

«Она обломилась в конце июня, листья уже успели высохнуть, но, как говорится, воз и ныне там», - рассказала местная жительница.

По ее словам, лежащая на газоне ветка не мешает проезду машин или проходу людей, но портит вид.

«Хочется, чтобы двор был благоустроенным и чистым, а не таким вот «упадническим». Мы, жители, стараемся, но здесь сделать ничего не можем, управляющая компания не шевелится», - посетовала женщина.

Она надеется, что окажется услышанной и вскоре вид из окна будет радовать, а не огорчать.