В Пензе автолюбительница пострадала в ДТП на мосту им. Капашина

В среду, 23 июля, на мосту им. Капашина, известном в народе как Измайловский, случилось ДТП с участием легкового автомобиля.
Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. Горожане запечатлели автомобиль Mazda, лежащий вверх колесами на проезжей части.
Аварию прокомментировали в областной ГАИ.
По предварительным данным, в 12:25 рядом с домом № 4 на улице Либерсона 29-летняя автолюбительница не справилась с управлением и наехала на препятствие. Машина перевернулась.
Женщина пострадала. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.
Фото телеграм-канала PenzaInform.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀