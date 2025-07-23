В Пензе автолюбительница пострадала в ДТП на мосту им. Капашина

23.07.2025 | 15:53

В среду, 23 июля, на мосту им. Капашина, известном в народе как Измайловский, случилось ДТП с участием легкового автомобиля.

Кадры с места происшествия опубликовали в Сети. Горожане запечатлели автомобиль Mazda, лежащий вверх колесами на проезжей части.

Аварию прокомментировали в областной ГАИ.

По предварительным данным, в 12:25 рядом с домом № 4 на улице Либерсона 29-летняя автолюбительница не справилась с управлением и наехала на препятствие. Машина перевернулась.

Женщина пострадала. Медики оказали ей помощь на месте, госпитализация не потребовалась, сообщили сетевому изданию «ПензаИнформ» в Госавтоинспекции.

Фото телеграм-канала PenzaInform.