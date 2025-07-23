Криминал

В Пензе водитель вспылил из-за объезда ямы и достал пистолет

Печать
Telegram

46-летний житель Пензы заявил в полицию об угрозе убийством. Расправиться с ним хотел неизвестный водитель.

Полицейские вскоре нашли злоумышленника. Им оказался 41-летний пензенец. Мужчина дал признательные показания.

По его словам, он выпил и поехал домой. По дороге мужчине не понравилось, как один из водителей объехал яму, и он решил его остановить.

Разговора у автомобилистов не вышло. Разгорелся конфликт, инициатор общения достал светошумовой пистолет и с угрозами направил его в сторону оппонента.

В ссору вмешала супруга водителя, оказавшегося под прицелом. Она вышла из машины и начала кричать. Злоумышленник испугался и уехал.

По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело. Вспылившему водителю грозит до 2 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Ранее в Пензе автомобилист пострадал во время конфликта на дороге. Мужчину ударил топором другой водитель.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются внешние рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения рекомендательных технологий.
Сайт использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и LiveInternet. Продолжая использовать этот Сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов и других данных в соответствии с данным Пользовательским соглашением. Срок обработки персональных данных при помощи cookie-файлов составляет 14 дней.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте