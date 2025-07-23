В Пензе водитель вспылил из-за объезда ямы и достал пистолет

23.07.2025 | 09:58

46-летний житель Пензы заявил в полицию об угрозе убийством. Расправиться с ним хотел неизвестный водитель.

Полицейские вскоре нашли злоумышленника. Им оказался 41-летний пензенец. Мужчина дал признательные показания.

По его словам, он выпил и поехал домой. По дороге мужчине не понравилось, как один из водителей объехал яму, и он решил его остановить.

Разговора у автомобилистов не вышло. Разгорелся конфликт, инициатор общения достал светошумовой пистолет и с угрозами направил его в сторону оппонента.

В ссору вмешала супруга водителя, оказавшегося под прицелом. Она вышла из машины и начала кричать. Злоумышленник испугался и уехал.

По факту угрозы убийством возбудили уголовное дело. Вспылившему водителю грозит до 2 лет лишения свободы, рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Ранее в Пензе автомобилист пострадал во время конфликта на дороге. Мужчину ударил топором другой водитель.