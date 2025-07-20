Экопарк «Ласточкины горы» завалили мусором

20.07.2025 | 11:38

«На Ласточке все как обычно - помойка после субботы», - написал в рубрику «Глас народа» на PenzaInform.ru житель Западной Поляны.

Он прислал фотографии, сделанные в экопарке «Ласточкины горы» в воскресенье, 20 июля. Урны переполнены, и безответственные отдыхающие оставляли мусор рядом и в кустах.

На траве - множество пакетов с бутылками, стаканами и коробками. Кто-то даже выбросил сломавшийся детский велосипед.

«Слов нет, одни мысли - и те нецензурными словами», - прокомментировал автор снимков.

Разбросанные в экопарке бытовые отходы горожане видят регулярно. Так, в августе 2023 года пензенец спустился к водоему вместе с ребенком в поисках прохлады и свежего воздуха, но тут же покинул зеленую зону, пораженный не только отсутствием чистоты, но и спящими на берегу нетрезвыми гражданами. В майские праздники экопарк становится «стихийной шашлычной», и многие оставляют мусор там, где отдыхали.