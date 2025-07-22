В ДТП в Городищенском районе погибли два человека

22.07.2025 | 07:54

Служба спасения Городищенского района опубликовала подробности смертельного ДТП, которое случилось в понедельник, 21 июля.

Авария произошла на 4-м километре дороги Городище - Никольск. Водитель автомобиля Skoda Octavia не справился с управлением, машина опрокинулась.

Автомобилист и его пассажир от полученных травм скончались на месте. В городищенской группе соцсети «ВКонтакте» сообщается, что погибли 66-летний мужчина и 63-летняя женщина.

Ранее стало известно, что начался ремонт 6-километрового участка дороги Городище - Никольск - Ночка. Она входит в региональную опорную сеть - связывает Городищенский и Никольский районы, а также соединяет Пензенскую и Ульяновскую области.

Дорожники укрепят основание трассы методом холодной регенерации, а на следующем этапе положат асфальт и укрепят обочины щебнем.