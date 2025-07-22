В поселке Беково 2 водителя протаранили забор частного дома

22.07.2025 | 19:42

Во вторник, 22 июля, в поселке Беково случилось серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием двух машин.

Об аварии сообщили очевидцы. По их словам, столкнулись ВАЗ-2115 и Ford. После удара оба автомобиля вылетели с дороги и протаранили забор частного дома. ВАЗ оказался прямо во дворе.

«Есть пострадавшие», - уточнили свидетели.

Официальная информация о ДТП пока не поступала. В обстоятельствах произошедшего разберутся сотрудники ГАИ.

В этот же день в Нижнеломовском районе на трассе М-5, рядом с деревней Федоровкой, случилась смертельная авария. При столкновении грузовика MAN и Nissan Almera погибли 2 человека.