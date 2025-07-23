Общество

Госпошлины для автовладельцев вырастут с 1 сентября

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Госдума РФ приняла закон об увеличении госпошлин для автовладельцев с 1 сентября. Документ размещен на сайте нижней палаты парламента. Повышение, по словам авторов инициативы, обусловлено инфляцией и новыми экономическими условиями.

Размеры пошлин и сборов составят:

- за выдачу госномеров - 3 000 рублей;

- за выдачу регистрационных знаков на прицепы и мототранспорт - 2 250 рублей;

- за выдачу бумажного свидетельства о регистрации транспортного средства - 1 500 рублей;

- за выдачу пластикового свидетельства о регистрации транспортного средства - 4 500 рублей;

- за выдачу паспорта транспортного средства - 1 200 рублей;

- за выдачу национального водительского удостоверения, изготовленного на пластиковой основе, - 4 000 рублей;

- за выдачу национального водительского удостоверения, изготовленного на пластиковой основе нового поколения, - 6 000 рублей;

- за внесение сведений в единую автоматизированную информационную систему технического осмотра при оформлении диагностической карты по результатам технического осмотра транспортных средств - 500 рублей.

Выросла пошлина и для автошкол. Теперь за получение документа о соответствии учебно-материальной базы требованиям, которые установлены Минпросвещения РФ, организация будет отдавать 15 000 рублей. Отмечается, что повышение не окажет существенного влияния на стоимость услуг таких школ.

Собранные пошлины государство хочет использовать в том числе для развития цифровых сервисов и сокращения сроков оказания услуг автовладельцам.

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