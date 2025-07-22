В ДТП под Нижней Елюзанью пострадали пенсионер и ребенок

22.07.2025 | 15:29

Во вторник, 22 июля, в Городищенском районе случилось дорожно-транспортное происшествие, в котором пострадали несколько человек.

По предварительным данным, в 12:43 на 718-м километре трассы М-5 (вблизи села Нижняя Елюзань) столкнулись автомобили «Лада-Приора» и FAW. За рулем первого находился 72-летний мужчина, второго - 34-летний.

Водитель-пенсионер получил травмы и был доставлен в больницу. Пассажирку FAW, 13-летнюю девочку, медики осмотрели на месте, госпитализация не потребовалась.

По факту аварии проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в областной ГАИ.

Днем ранее в том же районе, на 4-м километре дороги Городище - Никольск (вблизи деревни Рубежные Выселки), случилось смертельное ДТП. Водитель Skoda Octavia не справился с управлением, машина опрокинулась. 66-летний автомобилист и его 63-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте.