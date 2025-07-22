В ГАИ рассказали подробности ДТП в Нижнеломовском районе

22.07.2025 | 10:41

В ГАИ прокомментировали трагедию на трассе М-5 в Нижнеломовском районе, которое случилась утром во вторник, 22 июля. Столкнулись легковой автомобиль и грузовик.

Ранее об аварии сообщили очевидцы, они опубликовали кадры с места.

По предварительным данным, в 6:50 на 507-м километре трассы, рядом с деревней Федоровкой, столкнулись грузовик MAN с 64-летним водителем и Nissan Almera под управлением 59-летнего мужчины.

Водитель легковой машины и его 57-летняя пассажирка погибли на месте, сообщили в ГАИ Пензенской области.

По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства случившегося.