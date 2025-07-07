В Пензе осужденного крестили в исправительной колонии

07.07.2025 | 10:55

В Пензе 25-летний осужденный обратился в веру в исправительной колонии № 7. Он покрестился и принял православие.

Молодой человек прибыл в учреждение в мае этого года. Он заявил о твердом намерении встать на правильный путь.

Таинство состоялось в храме в честь иконы Божией Матери «Взыскание погибших» на территории колонии. Его провел протоиерей Антоний Шеварев.

«Крещение прошло по всем церковным канонам. По завершении священнослужитель напомнил новокрещеному об очищении от грехов и призвал его приложить все усилия для исправления в период отбывания наказания», - рассказали в пресс-службе УФСИН России по Пензенской области.

Это не первый случай, когда осужденные обращаются к вере во время отбытия наказания. В 2021-м двое заключенных приняли православие в исправительной колонии № 7.