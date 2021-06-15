Общество

Состояние ул. Московской после ливней назвали наихудшим в городе

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Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» ежедневно устраняют последствия сильных дождей на пензенском Арбате. Об этом представитель предприятия во вторник, 15 июня, рассказал в социальной сети Instagram.

«Как все мы с вами знаем, в данный момент наверху улицы Московской проводятся ремонтные работы. В связи с этим последствия неблагоприятных погодных условий на главной пешеходной улице города стали, пожалуй, наихудшими в городе», - говорится в посте на странице зеленхоза.

Начавшийся ремонт Московской и практически ежедневные ливни в областном центре не лучшим образом сказываются на облике улицы. Так, во время дождей потоки воды затапливают некоторые магазины. Камни и грязь с верхней части, где сейчас трудятся специалисты, попадают вниз. В итоге плитка не выдерживает, в покрытии образуются провалы.

К реконструкции улицы подрядчик приступил в начале мая. Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила 265 млн 422 тыс. 50 рублей.

До 31 августа предполагается провести демонтажные работы, с 1 июля по 15 декабря специалисты будут заниматься общестроительными работами и наружным освещением, с 1 июля по 30 ноября - внешними сетями связи, наружным водопроводом и наружной канализацией, с 1 августа по 15 декабря - благоустройством и озеленением.

Источник — фото instagram.com/zelenhozpenza
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Гость||

Виновата стихия или?

Гость||

Гость писал(a):

Виновата стихия или?
Она она

Гость||

Дураки и дороги- наши беды. Особенно актуальна беда первая, в Пензе прям других и нет почти, ибо, умных выживают в зародыше!

Гость||

Какое счастье, что плитка не выдерживает и образуются провалы, ведь это значит, что ее надо будет менять на новую!!!

Гость||

Разруха у них в головах, как писал классик, да ещё какая и с самого рождения!

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Начавшийся ремонт Московской и практически ежедневные ливни в областном центре не лучшим образом сказываются на облике улицы. Так, во время дождей потоки воды затапливают некоторые магазины. Камни и грязь с верхней части, где сейчас трудятся специалисты, попадают вниз. В итоге плитка не выдерживает, в покрытии образуются провалы.
penzainform.ru писал(a):
Начавшийся ремонт Московской и практически ежедневные ливни в областном центре не лучшим образом сказываются на облике улицы. Так, во время дождей потоки воды затапливают некоторые магазины. Камни и грязь с верхней части, где сейчас трудятся специалисты, попадают вниз. В итоге плитка не выдерживает, в покрытии образуются провалы.
причем тут погода??? причем тут ремонт верхней части Московской??? фонтан тоже тогда должен провалиться по вашей логике))))) хватит уже отмазываться, уже всем давным давно понятно, что деньги которые предназначались на ремонт Московской уже давно распилены и потрачены, а ремонт сделан из самых дешёвых и не качественных материалов... вот и провалы постоянно...

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