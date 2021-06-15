Состояние ул. Московской после ливней назвали наихудшим в городе

15.06.2021 | 15:26

Сотрудники МУП «Зеленое хозяйство» ежедневно устраняют последствия сильных дождей на пензенском Арбате. Об этом представитель предприятия во вторник, 15 июня, рассказал в социальной сети Instagram.

«Как все мы с вами знаем, в данный момент наверху улицы Московской проводятся ремонтные работы. В связи с этим последствия неблагоприятных погодных условий на главной пешеходной улице города стали, пожалуй, наихудшими в городе», - говорится в посте на странице зеленхоза.

Начавшийся ремонт Московской и практически ежедневные ливни в областном центре не лучшим образом сказываются на облике улицы. Так, во время дождей потоки воды затапливают некоторые магазины. Камни и грязь с верхней части, где сейчас трудятся специалисты, попадают вниз. В итоге плитка не выдерживает, в покрытии образуются провалы.

К реконструкции улицы подрядчик приступил в начале мая. Стоимость контракта, заключенного между городским управлением капитального строительства и подрядчиком, составила 265 млн 422 тыс. 50 рублей.

До 31 августа предполагается провести демонтажные работы, с 1 июля по 15 декабря специалисты будут заниматься общестроительными работами и наружным освещением, с 1 июля по 30 ноября - внешними сетями связи, наружным водопроводом и наружной канализацией, с 1 августа по 15 декабря - благоустройством и озеленением.