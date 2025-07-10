Вопрос от интернет-пользователя
Как часто нужно менять губку для мытья посуды, если пользуешься ею каждый день?
Ответ специалиста
Губку для мытья посуды лучше менять несколько раз в неделю. Периодичность зависит от частоты ее использования.
Если губка стала пахнуть, износилась, впитала грязь, которая не вымывается, - смело выбрасывайте. Пользоваться ею дальше небезопасно.
Но даже если губка не пахнет и не имеет видимых пятен и повреждений, ее необходимо дезинфицировать.
Избавиться от бактерий можно, например, положив чистое и влажное изделие в морозильную камеру на несколько часов.
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