10.07.2025 | 14:25

Вопрос от интернет-пользователя

Как часто нужно менять губку для мытья посуды, если пользуешься ею каждый день?

Ответ специалиста

Губку для мытья посуды лучше менять несколько раз в неделю. Периодичность зависит от частоты ее использования.

Если губка стала пахнуть, износилась, впитала грязь, которая не вымывается, - смело выбрасывайте. Пользоваться ею дальше небезопасно.

Но даже если губка не пахнет и не имеет видимых пятен и повреждений, ее необходимо дезинфицировать.

Избавиться от бактерий можно, например, положив чистое и влажное изделие в морозильную камеру на несколько часов.