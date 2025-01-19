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Глас народа

Новые фонари на Тропе здоровья в Пензе работают «в стиле диско»

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В Сети пензенцы делятся кадрами обновленного освещения на Тропе здоровья в пензенском микрорайоне Западная Поляна. Установленные фонари временами мигают, точно новогодняя гирлянда.

Так, вечером в субботу, 18 января, в телеграм-канале «Пенза | Тут новости» появились кадры, сделанные на Тропе здоровья. В ролике новые фонари вспыхивают, горят несколько секунд и гаснут.

«Вечеринка в стиле диско», - прокомментировал видео автор.

Пензенцы отмечают: освещение неисправно уже несколько дней. Первое сообщение о вспыхивающих и гаснущих фонарях появилось 12 января. По словам горожан, есть периоды, когда проблем не наблюдается.

«Это не фонари, а спутники Илона Маска», «Прям как взлетная полоса», - пошутили пензенцы в комментариях.

Сейчас Тропа здоровья на ремонте, он не прекращается даже зимой. Специалисты выполняют те работы, которые возможны в холодный период. Это установка опор освещения, устройство габионов - металлической сетки на свайном фундаменте, засыпанной натуральным камнем.

Весной завершат земляные работы - вертикальную планировку территории для естественного отвода вод с устройством телескопических лотков. Тогда же на Тропе здоровья установят скамейки и урны. Планируется, что в мае объект откроют.

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