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Общество

Тропу здоровья планируют доделать к маю

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Работы на Тропе здоровья в Пензе не прекращаются даже зимой, сообщил в среду, 18 декабря, начальник управления капитального строительства Вадим Астафьев.

Тропу здоровья планируют доделать к маю

Укладка тротуарной плитки на участке от улицы Красной до родника «Самоварник» завершена: протяженность обновленного покрытия составила 1 408 м, ширина - 2,7 м. Установлены закладные детали для монтажа 60 новых осветительных опор, переустроены сети наружного освещения.

«В настоящее время на объекте идут работы, которые можно выполнять в зимний период: установка опор уличного освещения, устройство габионов - металлической сетки на свайном фундаменте, засыпанной натуральным камнем. Большую часть строительных мероприятий за зиму планируем закончить», - рассказал Вадим Астафьев.

Тропу здоровья планируют доделать к маю

Весной завершат земляные работы - вертикальную планировку территории для естественного отвода вод с устройством телескопических лотков. Тогда же на Тропе здоровья установят скамейки и урны.

Планируется, что в мае объект будет полностью готов, уточнили в мэрии.

Тропу здоровья планируют доделать к маю

На благоустройство Тропы здоровья направили 100 млн рублей.

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Источник — фото администрации Пензы
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