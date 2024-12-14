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Глас народа

Во дворе дома на ул. Антонова собаки набросились на ребенка

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В Пензе в микрорайоне ГПЗ-24 стая собак набросилась на мальчика, который возвращался домой с детской площадки. ЧП случилось в пятницу, 13 декабря, во дворе домов № 74 и 76 на улице Антонова.

О происшествии в Сети сообщила мать ребенка. Слова женщины подтверждаются кадрами записи с камеры домофона.

В ролике видно, что мальчик направляется к дому, затем останавливается. Его внимание привлекают бегущие крупные собаки. Животные приближаются к ребенку с явно агрессивными намерениями, и он убегает от них.

«К счастью, они отступили. Страшно было подумать, что могло бы произойти, если бы они реально напали», - написала пензячка.

Она добавила, что этот случай не первый в микрорайоне. Собаки ведут себя агрессивно, набрасываясь на прохожих рядом с АЗС «Лукойл» и ТЦ «Семейный».

Женщина обратилась к властям с просьбой принять какие-то меры.

Ранее собаки напали на жительницу микрорайона Арбеково. 3 пса набросились на нее во дворе дома на улице Ладожской, 37, один из них укусил женщину за ногу.

Видео телеграм-канала «Пенза Новости».

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