В Пензе проверят информацию о нападении собак на женщину

12.12.2024 | 17:51

В Пензе организовали проверку по сообщению о нападении бродячих собак на женщину в Арбекове. Информация о ЧП появилась в четверг, 12 декабря, в группе «Пенза Новости» соцсети «ВКонтакте».

В посте говорилось, что во дворе дома на Ладожской, 37, на женщину набросились 3 собаки, одна из которых укусила ее за ногу - следы остались, несмотря на несколько слоев одежды. Отбиться помог прохожий.

«Собаки давно обитают в нашем районе, я знаю, что люди уже обращались по поводу них. Их даже отлавливали, простерилизовали, повесили клеймо и выпустили на прежнее место обитания», - рассказала пострадавшая.

После опубликования сообщения следователи решили провести проверку по статье 293 УК РФ (халатность).

«В настоящее время выполняется комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», - пояснила старший помощник руководителя СУ СКР по Пензенской области Татьяна Махницкая.

Следственное управление обратилось к пострадавшей и очевидцам с просьбой связаться с сотрудниками следственного управления по телефону 8 (8412) 63-64-96 для уточнения информации.