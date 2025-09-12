Смяло Hyundai: появились новые кадры с места серьезного ДТП на трассе М-5

12.09.2025 | 08:18

Появились новые кадры с места ДТП на трассе М-5, которое случилось в четверг, 11 сентября, между селами Нижняя Елюзань Городищенского района и Старый Кряжим Кузнецкого района.

По данным Пензенского пожарно-спасательного центра, на 720-м километре дороги столкнулись 2 фуры и легковой автомобиль Hyundai Solaris. Сообщение о ДТП поступило в 15:07.

«Пожарные, прибыв на место происшествия, произвели стабилизацию транспортных средств, отключение АКБ, оказали помощь пострадавшим», - сообщили в ГБУ «ППСЦ».

Ранее очевидцы рассказали, что фуры смяли легковую машину. Автомобиль деформировало до неузнаваемости.

«Вероятно, кто-то на повороте стал резко тормозить и колонна стала резко оттормаживаться. Водитель легковушки в этот момент, к сожалению, не посмотрел в зеркала и не успел вовремя среагировать, а именно вырулить хотя бы на обочину. Ну а водитель фуры не держал нужную дистанцию», - пояснил очевидец.

В областной Госавтоинспекции рассказали, что участниками ДТП стали грузовик Scania под управлением 43-летнего мужчины, фура Dongfeng GX с 39-летним шофером и Hyundai Solaris, за рулем которого был 74-летний автомобилист. Пострадали водитель легковой машины, а также его 59-летняя пассажирка. Медики госпитализировали их.

За последние дни на трассе М-5 в Пензенской области случилось еще 2 ДТП с фурами. В среду, 10 сентября, под Спасском столкнулись 2 большегруза и легковой автомобиль, 1 человек погиб.

9 сентября в Бессоновском районе произошла авария с участием Audi 80, MAN с полуприцепом Schmitz и DAF. 56-летний водитель Audi погиб на месте.