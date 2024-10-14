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Глас народа

Ливневка на улице Рябова по-прежнему не закрыта решетками

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В Пензе на улице Рябова у ливневой канализации по-прежнему отсутствуют решетки. Опасные дыры расположены на проезжей части, риск аварийных ситуаций возрастает.

В понедельник, 14 октября, о проблеме редакции сетевого издания «ПензаИнформ» рассказал горожанин Михаил.

«Отсутствует 50% ливневых решеток. Вся улица в дырах, никаких ограждений. Улица в аварийном состоянии», - отметил мужчина.

Он поделился с редакцией снимком отверстия ливневки, не закрытого решеткой. Ограждения не предупреждают о дефекте на дороге.

По словам Михаила, коммунальщики обещали привести ливневку в порядок до конца сентября, но не сделали этого.

О загадочном исчезновении решеток на Рябова сообщалось в июне. В управлении ЖКХ заявили, что элементы были украдены. На улице нет камер, которые помогли бы установить личности злоумышленников. Новые решетки хотели закрепить так, чтобы забрать их было невозможно.

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