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Глас народа

Лицо развалилось: в Кузнецке памятнику Ленину нужен ремонт

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В Кузнецке памятник Ленину, установленный на главной городской площади, нуждается в ремонте. Облицовочные плиты, которыми выложены ступени и основание под постамент скульптуры, рассыпаются.

На проблему в соцсети «ВКонтакте» указал горожанин. «Почему мы, жители Кузнецка, должны писать об этом? Ведь есть ответственные лица за эти развалюхи. Площадь - лицо города. Все лицо развалилось», - написал он.

Лицо развалилось: в Кузнецке памятнику Ленину нужен ремонт

Кузнечанин сфотографировал проблемные участки. Часть плит обрушилась на асфальт, другая треснула или сломалась.

Лицо развалилось: в Кузнецке памятнику Ленину нужен ремонт

Лицо развалилось: в Кузнецке памятнику Ленину нужен ремонт

«Родину» (рядом с этим ДК находится памятник Ленину. - Прим. ред.) построили в 1982 году. Облицовка ступеней примерно в это же время. Теперь посчитай, сколько лет прошло! Вовремя ремонтировать нужно», «Изначально сделано было неплохо. Но затирка отслоилась, попала вода, замерзла, и вот результат. В конце апреля надо делать», - поделились мнением комментаторы.

Лицо развалилось: в Кузнецке памятнику Ленину нужен ремонт

Ранее сообщалось, что в Пензе памятник Ленину, установленный перед зданием областного правительства, собираются реставрировать. Запланированы замена фундамента и несущей конструкции стилобата памятника, перекладка гранитных блоков, очистка скульптуры и благоустройство прилегающей территории.

Памятник установили в 1959 году. Авторы скульптуры - Евгений Вучетич и Николай Бровкин.

Фото группы «Подслушано в Кузнецке».

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