В Пензе демонтируют главный памятник Ленину

12.11.2024 | 18:52

В Пензе отреставрируют памятник вождю мирового пролетариата В. И. Ленину, установленный перед зданием областного правительства.

Шестиметровая фигура на семиметровом постаменте является объектом культурного наследия регионального значения. Проект его ремонта уже прошел государственную экспертизу.

Запланированы замена фундамента и несущей конструкции стилобата памятника, перекладка гранитных блоков, очистка скульптуры и благоустройство прилегающей территории, перечислили в министерстве по охране памятников истории и культуры.

На время реставрации постамента скульптуру демонтируют. Когда тот будет готов, бронзового Владимира Ильича вернут на место. Фигуру очистят от загрязнений, патину (налет, образующийся на поверхности при взаимодействии с окружающей средой или нанесении специальных веществ. - Прим. ред.) локально уплотнят. Для защиты от атмосферного воздействия во время реставрации над объектом обустроят навес.

Памятник Ленину был установлен в 1959 году на бывшей Базарной площади. Авторы скульптуры - Евгений Вучетич и Николай Бровкин.

Техническое состояние строительных конструкций памятника, согласно инженерно-техническому обследованию, проведенному в 2022 году, ограниченно работоспособное.