Криминал

Кузнечанина приговорили к колонии за взятку сотруднику ФСБ

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39-летний кузнечанин отправится в колонию за попытку подкупить сотрудника ФСБ. Мужчина хотел устроить в городе незаконный бизнес с использованием игрового оборудования и думал, что за деньги силовик станет ему помогать.

В апреле кузнечанин предложил служащему за 300 000 рублей предупреждать его о возможных проверках. А в конце мая в Пензе передал ему половину названной суммы.

«Оставшуюся часть незаконного вознаграждения он планировал передать после извлечения незаконного дохода в результате проведения азартных игр», - пояснила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Кузнечанина приговорили к колонии за взятку сотруднику ФСБ

Платить за покровительство кузнечанин хотел ежемесячно. Однако уже после первой передачи денег его задержали, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

Кузнечанина приговорили к колонии за взятку сотруднику ФСБ

На мужчину завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, рассказала официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.

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Источник — видео и фото регионального УФСБ РФ
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