Кузнечанина приговорили к колонии за взятку сотруднику ФСБ

31.07.2025 | 15:32

39-летний кузнечанин отправится в колонию за попытку подкупить сотрудника ФСБ. Мужчина хотел устроить в городе незаконный бизнес с использованием игрового оборудования и думал, что за деньги силовик станет ему помогать.

В апреле кузнечанин предложил служащему за 300 000 рублей предупреждать его о возможных проверках. А в конце мая в Пензе передал ему половину названной суммы.

«Оставшуюся часть незаконного вознаграждения он планировал передать после извлечения незаконного дохода в результате проведения азартных игр», - пояснила старший помощник руководителя областного СУ СКР Татьяна Махницкая.

Платить за покровительство кузнечанин хотел ежемесячно. Однако уже после первой передачи денег его задержали, сообщила старший помощник прокурора области Елена Листарова.

На мужчину завели уголовное дело за дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере.

Суд приговорил его к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима, рассказала официальный представитель УФСБ России по Пензенской области Елена Майкова.