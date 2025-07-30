В Пензе проверили, как идет ремонт школы № 71

30.07.2025 | 21:19

В Пензе полным ходом идет ремонт школы № 71 на улице Можайского. Об этом написал глава города Олег Денисов в своем телеграм-канале в среду, 30 июля.

В здании заменили окна, привели в порядок кровлю, коридоры и санузел. Также идет обновление актового зала - работы должны завершить в августе.

«Созданием благоприятных условий для обучения занимаются сейчас все городские объекты образования. Средства на укрепление материально-технической базы выделены в рамках реализации федеральных, региональных и муниципальных программ», - сообщил Олег Денисов.

В 2023 году ненадлежащее состояние школы № 71 привлекло внимание регионального управления Роспотребнадзора. В помещениях выявили нарушения требований санитарного законодательства.

Образовательному учреждению выдали предписание, но оно не было исполнено. После этого вопрос пришлось решать в Октябрьском районном суде.

По итогам рассмотрения дела исковые требования управления Роспотребнадзора были удовлетворены в полном объеме.