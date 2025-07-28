В Кузнецке хотят поставить арт-объект в честь мебельщиков

28.07.2025 | 15:52

В сквере напротив многоквартирного дома № 95 на ул. Кирова в Кузнецке может появиться арт-объект

в честь мебельщиков. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 28 июля.

«Подходил ко мне один наш мебельщик. Он изъявил желание каким-нибудь образом мебельщиков увековечить. Может, там и увековечим», - рассказал глава Кузнецка.

Сергей Златогорский предложил предпринимателю вариант - 12 стульев.

«Как эти стулья - по углам расставить, кучкой сложить - пускай подумает. Может, что-то еще придумает», - добавил он.

Сквер напротив дома № 95 на улице Кирова был одним из вариантов, который предлагалось благоустроить в Кузнецке в 2026 году. Однако победу одержал другой объект - сквер, посвященный героям СВО, напротив многоквартирного дома № 256а на улице Ленина.