В Кузнецке хотят поставить арт-объект в честь мебельщиков

В сквере напротив многоквартирного дома № 95 на ул. Кирова в Кузнецке может появиться арт-объект
в честь мебельщиков. Об этом сообщил глава города Сергей Златогорский на планерке в понедельник, 28 июля.
«Подходил ко мне один наш мебельщик. Он изъявил желание каким-нибудь образом мебельщиков увековечить. Может, там и увековечим», - рассказал глава Кузнецка.
Сергей Златогорский предложил предпринимателю вариант - 12 стульев.
«Как эти стулья - по углам расставить, кучкой сложить - пускай подумает. Может, что-то еще придумает», - добавил он.
Сквер напротив дома № 95 на улице Кирова был одним из вариантов, который предлагалось благоустроить в Кузнецке в 2026 году. Однако победу одержал другой объект - сквер, посвященный героям СВО, напротив многоквартирного дома № 256а на улице Ленина.
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