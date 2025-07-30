Кузнечанин получил срок за убийство знакомого киянкой

30.07.2025 | 17:35

В Кузнецке вынесли приговор 43-летнему местному жителю, забившему 28-летнего знакомого киянкой.

В ночь на 2 апреля этого года мужчины выпивали на кухне в гостях у семейной пары и, поссорившись, принялись оскорблять друг друга. Вскоре спор перерос в рукоприкладство: старший подошел к младшему и попросил встать с кресла, после чего ударил кулаком по лицу, отчего знакомый упал на пол и потерял сознание.

Затем агрессор сел на лежавшего сверху и начал бить его по голове деревянной киянкой. Он нанес не менее 20 ударов, а потом перенес раненого в гараж, где тот скончался.

Хозяева дома, опасаясь за свою жизнь, боялись выходить на улицу, но женщина смогла отправить СМС брату, который и вызвал полицию.

Правоохранители нашли тело и задержали убийцу, киянку со следами крови изъяли. На время следствия в отношении горожанина избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В суде мужчина признал вину и раскаялся.

Кузнечанина, ранее уже отбывавшего наказание за аналогичное преступление, приговорили к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

«Суд частично удовлетворил исковые требования потерпевшей о компенсации морального вреда, причиненного преступлением, в полном объеме - требования о возмещении имущественного ущерба и взыскал процессуальные издержки», - сообщили в Кузнецком районном суде.