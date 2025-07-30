В Кузнецке появились искусственные неровности на улице Чкалова

30.07.2025 | 18:36

В Кузнецке на улице Чкалова установили искусственные дорожные неровности. Горожан просят быть внимательнее и соблюдать скоростной режим.

Неровности появились в районе центрального кладбища - перед пешеходным переходом и за ним, сообщили в администрации Кузнецка.

Предупреждающие дорожные знаки на участке должны разместить 31 июля.

Ранее стало известно, что в сентябре разметку «Искусственная неровность» также сделают у гимназий № 1 и 9, школ № 2, 3, 4, 8, 14, 15, 16, 17, детсадов № 1, 24 и 37, а также на перекрестке улиц Кирова и Фабричной, в районе центральной базы на улице Радищева, на Правды, 38, и Дарвина, 18.

Кроме того, на нескольких улицах обновят разметку типов «Зебра», «Стоп-линия» и «Дети».