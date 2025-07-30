В школе села Норовка внепланово ремонтируют спортзал

30.07.2025 | 12:15

В селе Норовка Нижнеломовского района завершается капитальный ремонт школы. На 30 июля готовность объекта - более 85%, сообщил министр образования Пензенской области Алексей Фомин.

По его словам, остались небольшие косметические работы на первом этаже и завершение обновления фасада.

В школу закуплено оборудование для кабинетов, компьютерная техника, интерактивные доски. В классах полностью заменят мебель.

«Несмотря на то что в проект не был включен спортивный зал, принято решение провести и здесь косметический ремонт, чтобы школа полностью была готова к новому учебному году», - написал Алексей Фомин в своем телеграм-канале.

Учебное заведение должно быть готово к 1 сентября.

Работы в школе, построенной в 1969 году, начались 20 марта. Дети из Норовки - 218 человек - ездили учиться в соседнее село.

«Капитального ремонта здания не было ни разу. Поэтому, конечно же, и родители, и педагоги, и дети очень ждали момента, когда начнется ремонт», - рассказывала директор школы села Норовка Марина Макарова.