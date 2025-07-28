На пересечении улиц Кураева и Московской разрыли дорогу

28.07.2025 | 11:58

В Пензе на пересечении улиц Московской и Кураева идут активные работы - ресурсники меняют участок трубопровода.

На месте трудятся рабочие, техника. Вдоль улицы Кураева установили бытовки.

Движение здесь запрещено. Ранее в «Т Плюс» сообщали, что ограничение будет действовать с 26 июля по 9 августа. В паспорте объекта в качестве даты окончания работ указано 10 августа.

Предупреждения для водителей выставлены на улице Кураева с двух сторон в нескольких десятках метров от раскопок.

Некоторые пензенцы оказались не в курсе перекрытия.

Затронули работы и пешеходную часть Московской - ее центральную часть.

Ранее стало известно, что в Пензе с 26 июля по 24 августа закроют для движения участок улицы Саранской рядом с домом № 76. Там тоже предстоит отремонтировать теплотрассу.