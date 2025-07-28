На пересечении улиц Кураева и Московской разрыли дорогу

В Пензе на пересечении улиц Московской и Кураева идут активные работы - ресурсники меняют участок трубопровода.
На месте трудятся рабочие, техника. Вдоль улицы Кураева установили бытовки.
Движение здесь запрещено. Ранее в «Т Плюс» сообщали, что ограничение будет действовать с 26 июля по 9 августа. В паспорте объекта в качестве даты окончания работ указано 10 августа.
Предупреждения для водителей выставлены на улице Кураева с двух сторон в нескольких десятках метров от раскопок.
Некоторые пензенцы оказались не в курсе перекрытия.
Затронули работы и пешеходную часть Московской - ее центральную часть.
Ранее стало известно, что в Пензе с 26 июля по 24 августа закроют для движения участок улицы Саранской рядом с домом № 76. Там тоже предстоит отремонтировать теплотрассу.
▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀