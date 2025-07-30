Общество

В Кузнецком районе почти завершился ремонт сельской школы

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В селе Явлейка Кузнецкого района почти завершился капитальный ремонт школы, начавшийся в марте. Здание было построено в 1987 году, уровень его износа достигал 64%.

Подрядная организация перекрыла кровлю, заменила системы электроснабжения, водоснабжения и водоотведения, полы, двери, окна, обновила пожарную сигнализацию и отделку помещений.

Общая готовность объекта составляет уже 98%, впереди - расстановка мебели в классах. Все работы завершатся к середине августа.

1 сентября в отремонтированную школу придут учиться 93 человека (11 классов), с ними станут заниматься 15 педагогов.

«На занятия на двух автобусах подвозят 55 детей из пяти сел Явлейского сельсовета. При школе работают филиал ДЮСШ Кузнецкого района по лыжной подготовке и филиал Центра детского творчества Кузнецкого района художественно-эстетической направленности. Основное направление работы школы - это экологическое краеведение», - сообщили в региональном минобре.

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Источник — фото минобра
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