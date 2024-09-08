После открытия развязки пензенцы не могут уехать из Дальнего Арбекова

08.09.2024 | 11:41

Жители Дальнего Арбекова в Пензе отметили, что после открытия новой развязки на трассе М-5 транспортное обслуживание микрорайона ухудшилось.

В соцсетях они жалуются, что утром пассажиры собираются на конечной остановке и долго не могут уехать в центр.

«С открытием развязки на М-5 общественный транспорт стал забывать о своих обязанностях. Люди толпами стоят ждут автобус или маршрутку по полчаса. В то время как транспортники просто стоят на конечной автобусной остановке в огромном количестве», - сообщается в посте в соцсети «ВКонтакте».

Некоторые горожане жалуются, что вечером наблюдается та же ситуация.

«05.09 подошла на остановку в 19:20. 5 автобусов с песнями все мимо. В 19:50, слава богу, 70-й автобус выручил наконец», - рассказала пензячка.

Новую развязку на трассе М-5 открыли для движения 2 сентября. Пока ее запустили в тестовом режиме, который продлится два месяца.

Фото vk.com/black_pnz.