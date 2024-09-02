Новая развязка на трассе М-5 в Пензе открылась в тестовом режиме

02.09.2024 | 14:22

В понедельник, 2 сентября, в Пензе в тестовом режиме запустили новую развязку в микрорайоне Арбеково.

Никаких ограничений нет, путепроводом могут пользоваться все желающие. Как уточнил на своих страницах в соцсетях губернатор, тестовый режим продлится два месяца, после объект официально откроют.

«Эта развязка пересекает [трассу] М-5. Необходимо отработать движение транспорта, работу светофорных объектов. Если будут какие-то замечания, [прошу] оперативно направлять в наш адрес, чтобы мы могли это учесть при корректировке движения через эту развязку», - сообщил глава региона.

К строительству путепровода на 624-м километре трассы М-5 приступили в 2021 году. Объект связывает микрорайоны Заря и Арбеково. Срок его сдачи по контракту - 2025 год.

Однако работы удалось завершить раньше. Ожидалось, что развязку откроют в июне. В начале августа на вопрос пензенцев, почему проезд по путепроводу невозможен, в управлении капитального строительства города ответили, что оформляются документы на ввод в эксплуатацию.