Пензенцы попросили продолжить работу над панно на ул. Карпинского

05.05.2024 | 12:28

Панно с В. И. Лениным на улице Карпинского в Пензе назвали «щербатым». Арт-объект нуждается в дополнительном восстановлении.

Этот вопрос затронули пензенцы в телеграм-канале главы города Александра Басенко.

«А восстановление отдельно расположенных отвалившихся «квадратиков» не предусматривается? Они по всему панно отваливаются. На фото не видно из-за большого расстояния, а на видео уже видно достаточно хорошо. Все панно как будто щербатое», - написала горожанка Татьяна Ф.

Свои слова женщина проиллюстрировала фото, на котором видно, что части мозаики не хватает.

«Утраченный элемент восстановили молодцы, начало положено. Там фасад весь ремонтировать нужно. Восстанавливать все в комплексе. Тогда и вид будет законченный», «Сегодня там был. Слева большого куска мозаики не хватает», - поддержали Татьяну другие пензенцы.

Им ответил представитель администрации города.

«Восстановление всех единичных элементов панно производится в ходе реставрационной работы всей его площади. В рамках выполненных мероприятий на фасаде дома по ул. Карпинского, 1а, проводился ремонт отдельных участков панно», - пояснили горожанам.

Когда именно проведут реставрационную работу, не указывается.

30 апреля Александр Басенко отчитался о восстановлении элементов панно: на пустовавших участках появились 8 панелей общей площадью около 6 квадратных метров.

Реставрацией занимался художник-керамист Игорь Митяев. В работе он опирался на старые фотографии. Было использовано почти 250 кг смальты - небольших кусочков цветного непрозрачного стекла.

Мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского стало первым в Пензе. Его завершили в августе 1972 года.

Фото Татьяны Фирагиной.