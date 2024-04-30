В Пензе восстановили мозаичное панно с Лениным

30.04.2024 | 17:25

На улице Карпинского в Пензе восстановили элементы мозаичного панно «В. И. Ленин» на стене дома № 1а. Об этом во вторник, 30 апреля, сообщил глава города Александр Басенко в своем телеграм-канале.

«На пустующих участках установили 8 панелей общей площадью около 6 квадратных метров», - рассказал он.

Реставрацией занимался художник-керамист Игорь Митяев. В работе он опирался на старые фотографии. Было использовано почти 250 кг смальты - небольших кусочков цветного непрозрачного стекла.

Мозаичное панно «В. И. Ленин» на улице Карпинского стало первым в Пензе. Его завершили в августе 1972 года. Художественный этюд «о славном пути, пройденном Советским государством», выполнили преподаватели пензенского художественного училища Э. Иодынис и Л. Скоробогатова при помощи молодых мастеров В. Максимова, Ю. Гончарова и А. Афанасьева. Высота панно - 15 метров, ширина - 12. Оно выложено кусочками стекла размером не больше 3-4 см.

Далее в Пензе планируют приступить к работе над следующим объектом. Это панно «Кандиевское восстание» на улице Московской.