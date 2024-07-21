В Кузнецке призвали проверить укрытия на наличие блох

21.07.2024 | 12:25

Жителя Кузнецка шокировало укрытие, которое находится на улице Тухачевского, 12. Как только мужчина оказался там, на него напали десятки блох.

Об этом кузнечанин написал в городской группе соцсети «ВКонтакте» в субботу, 20 июля.

«Укрытия обозначили, а хоть одно проверили? Кто несет ответственность? За секунды блохи нападают. Я лучше в поле чистое выйду, чем блохами закусанным быть и заразу подхватить», - возмутился горожанин.

В комментариях под постом кузнечане разделили мнение мужчины.

«Мало кому известно, но это укрытие не для людей, а для блох», «Вот это поворот. За это действительно надо спросить. Это значит, сделано для отписки. Закрыть бы там на денек того, кто это убежище приготовил», - написали участники обсуждения.

Некоторые кузнечане отметили, что в городе много подвалов, нуждающихся в обработке от блох. Другие посчитали, что даже такое укрытие сгодится при обстрелах.

«Да, конечно, это ужасно. Только, если полетит, на эти мелочи никто не обратит внимания», - высказались они.

В конце июня 2024 года в Пензенской области обнародовали карту укрытий. Это подвальные помещения в зданиях, где можно спрятаться в случае объявления воздушной тревоги. Некоторые жители областного центра обратили внимание, что доступ в какие-то укрытия закрыт.

Фото группы «Подслушано в Кузнецке.