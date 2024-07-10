Пензячка предложила разработать квест с абашевской игрушкой

10.07.2024 | 16:16

Новость о возможном появлении скульптуры в виде абашевской игрушки на набережной Суры натолкнула пензенцев на мысли. Местная жительница Марина Т. предложила разработать целый квест для туристов. Своей идеей она поделилась на странице главы города Александра Басенко.

Новый объект планируют разместить в районе скейт-парка. Сейчас обсуждаются материал для изготовления и цветовое решение.

По словам Александра Басенко, абашевская игрушка - один из узнаваемых символов области, а набережная – излюбленное место для прогулок пензенцев и гостей города, поэтому логично, чтобы скульптура появилась именно здесь.

Пензячка предлагает поставить несколько штук в разных частях областного центра.

«А для туристов и гостей города делать квест - типа «найди все игрушки». Такие истории есть уже в нескольких городах. В Рязани - статуи грибов с глазами, в Калининграде - ангелы-домовые, небольшие фигурки», - рассказала женщина.

Марина Т. добавила, что было бы кстати в том же стиле начать обустраивать детские площадки и одну из них разместить на набережной.

Предложения горожанки приняты к сведению, ответили в мэрии.

Ранее абашевские игрушки украсили главную новогоднюю елку областного центра. Всего их было 50. Яркие, объемные, изготовленные из легких материалов элементы декора раскрасили воспитанники художественных школ.

Фото со страницы Александра Басенко во «ВКонтакте».