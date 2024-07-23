Долги за коммунальные услуги хотят взыскивать по-новому

23.07.2024 | 20:33

Долги граждан по оплате ЖКУ хотят взыскивать при помощи исполнительной надписи нотариуса. Таким образом, вопрос с погашением предлагается улаживать без вмешательства суда, как это происходит сейчас.

Соответствующий законопроект готовятся внести на рассмотрение в Госдуму РФ, пишет «Парламентская газета».

Согласно документу, в основы законодательства о нотариате добавят отдельную главу, закрепляющую форму и порядок проведения новой процедуры.

Предполагается, что нотариусы станут принимать от взыскателей (ресурсоснабжающих организаций. - Прим. ред.) документы с расчетами, сделанными по договорам о поставке услуг. Уточнив данные, нотариус отправит уведомление должнику вместе со всеми необходимыми для ознакомления документами.

У собственника жилья будет 7 дней, чтобы отреагировать на уведомление и погасить долг. В противном случае нотариус оформит исполнительную надпись, и с ней ресурсники пойдут к приставам. Те, в свою очередь, начнут исполнительное производство.

«Впрочем, у должника останется право обжаловать задолженность, которая указана в исполнительной надписи нотариуса. Он сможет сделать это в судебном порядке в течение 3 месяцев со дня, когда узнал или должен был узнать об исполнительной надписи. Этот срок суд сможет восстановить, если его пропустили по уважительной причине», - отмечает издание.