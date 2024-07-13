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Глас народа

Пензячка попросила открыть территорию нового ФОКа

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Пензячка Татьяна К. пожаловалась, что территория нового ФОКа на улице Стрельбищенской закрыта. По ее словам, в спортивном объекте не проводятся соревнования и тренировки.

«Уже месяц как открыли ФОК на Стрельбищенской. И за этот месяц не провели ни одного матча на футбольном поле. Территория закрыта. Дети играют в футбол на старом поле. Жители района не могут заниматься утренними пробежками. Все закрыто. Для кого построили?» - спросила женщина на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте».

Ответ на ее обращение пока не поступил.

Торжественное открытие ФОКа состоялось в День города, 12 июня. На церемонии присутствовал губернатор. Объекту оставили историческое название «Локомотив».

Возведение ФОКа началось в мае 2023-го. По первоначальному плану здесь хотели построить только комплекс для занятий волейболом, баскетболом и другими видами спорта. Позже проект изменили: в объект входят крытая многофункциональная площадка и открытое футбольное поле с подогревом, что позволит играть на свежем воздухе в любое время года.

По документам ФОК должны были достроить к 20 июня, его открытие состоялось раньше этого срока.

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