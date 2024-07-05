Файер-шоу: на Бауманском путепроводе запылали провода

05.07.2024 | 08:51

Пензенцы в социальных сетях поделились впечатляющими кадрами, сделанными вечером в четверг, 4 июля, на Бауманском путепроводе. Там загорелись провода.

Огонь охватил значительный участок линии, сгустки искр сыпались вниз. Зрелищности ЧП прибавило то, что оно случилось уже в темноте.

«Красиво», «Файер-шоу», - поделились горожане впечатлениями. Они предположили, что причиной возгорания стала гроза.

Один из жителей Терновки пожаловался, что в их районе нет света, вероятно, именно из-за этого ЧП.

Пензенцы часто делятся в соцсетях кадрами вспышек контактной сети троллейбусов. Так, 9 марта прошлого года возгорание проводов случилось на улице Баумана в районе «Пензмаша».

Важно отметить, что в МЧС подобные ЧП не считают пожаром.

Видео Димы Неважнова из группы «Подслушано у водителей Пенза 58», фото группы «Сова Пенза авто».