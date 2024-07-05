Сетевое издание|18+|Пятница|5 июл 2024|10:28
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+32oC
+33oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+32oC
+33oC
Завтра | Облачно |
 

Глас народа

Файер-шоу: на Бауманском путепроводе запылали провода

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Пензенцы в социальных сетях поделились впечатляющими кадрами, сделанными вечером в четверг, 4 июля, на Бауманском путепроводе. Там загорелись провода.

Огонь охватил значительный участок линии, сгустки искр сыпались вниз. Зрелищности ЧП прибавило то, что оно случилось уже в темноте.

«Красиво», «Файер-шоу», - поделились горожане впечатлениями. Они предположили, что причиной возгорания стала гроза.

Один из жителей Терновки пожаловался, что в их районе нет света, вероятно, именно из-за этого ЧП.

Файер-шоу: на Бауманском путепроводе запылали провода

Пензенцы часто делятся в соцсетях кадрами вспышек контактной сети троллейбусов. Так, 9 марта прошлого года возгорание проводов случилось на улице Баумана в районе «Пензмаша».

Важно отметить, что в МЧС подобные ЧП не считают пожаром.

Видео Димы Неважнова из группы «Подслушано у водителей Пенза 58», фото группы «Сова Пенза авто».

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте