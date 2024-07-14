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Глас народа

Пензенец превратил главный фонтан в раковину для умывания

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Пензенцы стали вынужденными свидетелями утренних процедур неизвестного мужчины. Он побрился, склонившись над чашей главного фонтана города.

На выложенном в Сети ролике видно, как человек, облокотившись на бортик и держа в руке зеркало, проводит бритвой по лицу с таким выражением, будто ничего необычного не происходит.

На другом кадре тот же мужчина, но уже без майки, ополаскивает лицо водой из фонтана, а затем отходит и одевается.

Пензенец превратил главный фонтан в раковину для умывания

«Теперь главный фонтан Пензы стал большой раковиной для умывания», - написал очевидец.

Комментаторы, посмотревшие ролик, осудили поступок незнакомца и при этом отметили, что чаша сооружения все чаще используется не по назначению.

«Там же диточки купаются. А еще там половина города ноги помыла», «Скоро будут мыться и стираться», - возмутились они.

Источник видео и фото - группа «Пенза Новости».

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