Пензенец превратил главный фонтан в раковину для умывания

14.07.2024 | 15:28

Пензенцы стали вынужденными свидетелями утренних процедур неизвестного мужчины. Он побрился, склонившись над чашей главного фонтана города.

На выложенном в Сети ролике видно, как человек, облокотившись на бортик и держа в руке зеркало, проводит бритвой по лицу с таким выражением, будто ничего необычного не происходит.

На другом кадре тот же мужчина, но уже без майки, ополаскивает лицо водой из фонтана, а затем отходит и одевается.

«Теперь главный фонтан Пензы стал большой раковиной для умывания», - написал очевидец.

Комментаторы, посмотревшие ролик, осудили поступок незнакомца и при этом отметили, что чаша сооружения все чаще используется не по назначению.

«Там же диточки купаются. А еще там половина города ноги помыла», «Скоро будут мыться и стираться», - возмутились они.

Источник видео и фото - группа «Пенза Новости».