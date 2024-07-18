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Общество

На пензенских проспектах начали настраивать зеленую волну

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В Пензе начали настраивать так называемую зеленую волну. Отрегулировать светофоры и ускорить транспортный поток планируют в Терновке, на 2 проспектах, а также на улицах Гагарина (с выездом на Островную), Окружной, Суворова, Кирова и Измайлова.

«Особенность зеленой волны - в координации работы светофорных объектов таким образом, чтобы поток машин в одном направлении двигался непрерывно или с минимальным ожиданием разрешающего сигнала на протяжении нескольких перекрестков. А еще лучше - на всем участке», - объяснил глава Пензы Александр Басенко своим подписчикам в соцсетях.

Работы уже ведутся на проспектах Победы и Строителей.

«Сотрудники МБУ «Пензавтодор» сделали контрольный выезд по маршруту от монумента «Глобус» до строящейся развязки на 624-м км федеральной трассы М-5. Время движения автомобиля со средней скоростью составило около 10 минут. Возможно, удастся еще улучшить результат», - отметил чиновник.

По его словам, во всем городе процесс отлаживания займет не один год. Ситуация осложняется тем, что одна часть светофоров находится в ведении ГБУ «Безопасный регион», а другая - управления ЖКХ.

«За это время планируем заменить контроллеры, программное обеспечение и установить дополнительные многофункциональные устройства на все городские светофоры. После чего специалисты ГБУ смогут дистанционно управлять оборудованием и в онлайн-режиме регулировать зеленую волну. До этого настраивать технику будем в ручном режиме», - заключил глава Пензы.

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