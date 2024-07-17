Пензячка о состоянии клумб в городе: Проплешины, сорняки и мусор

17.07.2024 | 21:10

Пензячка Елена К. раскритиковала работу коммунальных служб, которые отвечают за состояние клумб и газонов в областном центре.

Свое мнение женщина выразила на странице губернатора в соцсети «ВКонтакте», подкрепив слова снимками.

«Сквер пословиц» в центре города. В последний раз ровный зеленый газон был в год реконструкции. Сейчас - бугры, проплешины, сорняки, мусор. И такая картина - по всему центру города: напротив здания правительства, например, гостиницы «Пенза» у «Ростка», - написала Елена.

Женщина задалась вопросом, точно ли МБУ «Пензавтодор», которое отвечает за зеленые насаждения в городе, понимает свои задачи. На фото, которые она прикрепила к сообщению, запечатлена заросшая сорняками клумба.

Жители Пензы не раз в соцсетях отмечали, что в городе высаживают все меньше цветов. Так, в начале июня горожанин Юрий пожаловался на отсутствие цветников у памятников Пушкину и Лермонтову, тогда как в былые годы клумбы радовали глаз своей пышностью.