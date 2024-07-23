Сроки восстановления ограждения на Гагарина вновь перенесли

23.07.2024 | 14:58

Сроки восстановления ограждения на Гагаринском путепроводе в Пензе вновь перенесли. Об этом свидетельствует комментарий городского управления ЖКХ, оставленный на странице мэрии во «ВКонтакте».

«Вы мост на улице Гагарина чинить когда будете?» - поинтересовалась пользовательница Дарья Г.

Представитель УЖКХ сообщил ей, что сейчас заключается контракт с подрядной организацией, которая отремонтирует ограждение. «Работы запланировано завершить до начала ноября», - говорится в ответе.

Несколько пролетов забора упали на дорожку для пешеходов 5 апреля. С тех пор на этом участке сооружения зияет дыра. Доступ к опасному месту закрыли, проход по путепроводу разрешен только по противоположной стороне, что не всем удобно.

В мае в УЖКХ утверждали, что текущий ремонт пешеходной части планируется выполнить «в летний период». Обслуживанием объекта занимается МБУ «Пензавтодор».